Unter dem Titel „Perspektiven Grüner Politik für Bendorf“ trafen sich 15 Bendorfer Grüne im Direktorenhaus an der Sayner Hütte, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mithilfe unterschiedlicher Arbeitsformen, in Gruppen- und Plenumsarbeit wurden Ideen entworfen, vertieft und erste Schritte zur Umsetzung erarbeitet. Vorwiegend wurden die Themenfelder Mobilität, grüne Innenstadt, Kultur und Aktionen, Tierschutz bearbeitet sowie die Frage, wie man das Bendorfer Stadtleben Kinder- und Jugendfreundlicher, aber auch angemessener für ältere Menschen gestalten könnte. Alle Teilnehmer waren erstaunt, wie viel Kreativität zum Ausdruck kam, was sicher nicht zuletzt dem großzügigen Zeit-Ansatz sowie dem angenehmen Rahmen im Direktorenhaus zu verdanken war.