MoselCleanUp war wieder ein großer Erfolg

"Nach einem gelungenen Auftakt in 2020 war es für die CDU Brodenbach selbstverständlich auch in 2021 wieder eine lokalen CleanUp durchzuführen.

Rückblickend genau die richtige Entscheidung. Da sich die Teilnehmerzahl nahezu verdoppelt hat, war es möglich, auch deutlich über die Ortsgrenzen von Brodenbach hinaus das Moselufer, die Bäche und die angrenzenden Wanderwege vom Müll zu befreien.

Nachdem die einzelnen Teams eingeteilt waren, ging es ans große Sammeln. Bedingt durch das Sommerhochwasser gab es einiges zu tun und so lässt sich im Vergleich zum vergangenen CleanUp schon feststellen, dass die „Groß-Funde“ deutlich zugenommen haben; Reifen, Gartenmöbel, Sonnenschirme, um nur einige zu nennen fanden sich am Flussufer.

69 Helfer konnten gut 650 Kilogramm Müll sammeln und einer ordentlichen Verwertung zuführen. Dadurch leisteten alle ihren Beitrag, dass dieser Müll nicht mehr unsere Umwelt belastet. 650 Kilogramm Müll, die nicht in unsere Meere gelangen konnten, wo sie einen kaum überblickbaren Schaden angerichtet hätten.

Der ausrichtende CDU-Ortsverband Burgen/Brodenbach bedankt sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, den lokalen Sponsoren und Unterstützern Getränke Rhein-Mosel DHG Brodenbach, Edeka Schütz aus Alken, der dm-drogerie markt , der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sowie dem Orga-Team des RhineCleanUp und dem Flusswart des MoselCleanUp.

Nach getaner Arbeit ging es an den gemütlichen Teil und wir konnten zusammen mittags einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Josef Oster, Mitglied des deutschen Bundestages, besuchte unseren CleanUp in Brodenbach und brachte zur Freude aller einen leckeren Nachtisch mit – auch hierfür ein großes Dankeschön. Josef Oster nahm sich die Zeit, um mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen und stellte sich auch kritischen Fragen zur anstehenden Bundestagswahl. Dies alles in einer positiven und gut gelaunten Stimmung. Neben dem Erfolg für unsere Umwelt bleibt auch festzuhalten, dass Menschen, welche sonst so wohl nicht zusammenkommen würden, sich gemeinsam für eine gute Sache eingesetzt haben. Nicht zuletzt diese Tatsache ist eine Bereicherung für unser schönes Brodenbach.

Daher schon heute – Save the date: 10. September 2022 – MoselCleanUp in Brodenbach, organisiert von der CDU-Brodenbach.“

Bericht von: Michael Rosenbaum