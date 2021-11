Land Rheinland-Pfalz ehrt MVZ Labor Koblenz

Die Urkunde wurde durch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs an den Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Rüdiger Walscheid und den für die Corona-Thematik Hauptverantwortlichen Dirk Schmidt übergeben. Dabei stehen die Beiden sinnbildlich für ein herausragend arbeitendes Team. Rund 300 Mitarbeiter sind verantwortlich für die Bewältigung der vergangenen Herausforderungen. Im Fokus standen dabei unter anderem die Sicherung von Altenheimen oder Krankenhäusern, unterschiedliche Teststrategien oder die überwältigende Menge an Antigen- und PCR-Tests. Aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen sind auch die gegenwärtigen Arbeitsleistungen zu würdigen. Kürzlich mussten an einem Tag rund 3700 PCR-Tests ausgewertet werden. „Unsere Arbeit ging bis halb fünf morgens. Das ist eine große Mehrbelastung und nicht selbstverständlich. Deswegen möchte ich allen Beteiligten ein großes Lob aussprechen“ erklärt Walscheid. Dabei macht er deutlich, dass jede einzelne Probe sehr ernst genommen wird. Etwa ein Zehntel der PCR-Tests sind positiv, was eine erneute Überprüfung erforderlich macht. Als eine „hervorragende Leistung“ kommentiert Bürgermeisterin Mohrs die Arbeit des Labors. Dabei schätzen beide Parteien die Zusammenarbeit, welche für kommende Herausforderungen wie weiter steigende Fallzahlen oder der Identifikation von neuen Virusvarianten eine wesentliche Grundlage darstellt.