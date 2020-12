Kochen mit dem Weihbischof – Erfolgreiches Angebot der FBS in Koblenz

Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 09:10 Uhr

Das bereitete er in der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) Koblenz zu. Dabei verfolgten ihn rund 20 Personen über das Internet, viele kochten in der heimischen Küche parallel mit. Tipps vom versierten Hobbykoch konnten sich die Zuschauer über eine Chat-Funktion einholen und auch die Leiterin der FBS entlockte ihm einige Infos. So sprach er beispielsweise über die Kochgewohnheiten seiner Eltern oder über sein diesjähriges Urlaubsziel Bayern. „Wenn das funktioniert“, so der Weihbischof, „wird dort auch einmal sein Leibericht auf dem Speiseplan stehen“. Auch beim gemeinsamen Essen war die digitale Community weiterhin dabei. Sie teilten dem Weihbischof ihre Erfahrungen oder Schwierigkeiten bei der Zubereitung mit.

Die FBS Koblenz veranstaltet im Rahmen ihrer Reihe „Mein Leibgericht – Kochen mit Persönlichkeiten aus Rheinland-Pfalz“ digitale Koch-Events. Zu Gast waren unter anderem der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und der Bundestagsabgeordnete Detlev Pilger. Für das kommende Jahr ist ein weiteres Koch-Event mit Weibischof Peters geplant. Dieses Mal jedoch analog mit Interessierten in den Räumen den FBS. Weitere Infos zum Angebot des FBS gibt es auf www.fbs-koblenz.de.