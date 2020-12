IKEA Koblenz unterstützt Kindergarten und Grundschule

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 09:30 Uhr

Kürzlich durften sich die beiden Bildungseinrichtungen in Niederwerth über eine sehr großzügige Unterstützung des Möbel- und Einrichtungshauses IKEA Koblenz erfreuen.

In mehreren Fahrtentouren hatten die Gemeindebediensteten daher die vielzähligen Einrichtungsgegenstände auf die Insel gebracht, welche dann zur weiteren Verwendung in der Grundschule sowie im Kindergarten aufgebaut wurden. Hierüber freuen sich alle Erzieher, Lehrer, das Personal der Betreuenden Grundschule, die Eltern und vor allem die Kinder.

Für diesen großartigen Beitrag geht daher ein herzlicher Dank an die Hausleitung von IKEA Koblenz sowie auch an die Niederwerther Bürgerin Diana Weide, welche die Vermittlung zu dieser schönen Aktion übernommen hatte. Diese Dankbarkeit wurde in den vergangenen Tagen nochmals symbolisch mit der Übergabe eines Blumenstraußes der Ortsgemeinde Niederwerth hervorgehoben.