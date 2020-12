„Heimat schmeckt!“ lud ein zur Mitgliederversammlung

Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 15:42 Uhr

Gleich zu Beginn der Veranstaltung informierte Herr Jammermann von Kassen-Flöer über Richtlinien und Pflichten von Abrechnungssystemen. Hier konnten die Mitglieder viele Details erfahren, worauf sie bei ihrer Kassenführung zu achten haben, um bei einer eventuellen Finanzprüfung keine unangenehmen Überraschungen zu erfahren. So konnte Herr Jammermann die vielen Fragen sehr fachkompetent und plausibel beantworten.

Anschließend berichtete der Vorsitzende Walter Grambusch über die vielseitigen Vereinstätigkeiten des vorausgegangenen Geschäftsjahres. Die Vorteile der internen Vernetzung wurden dabei sehr deutlich, insbesondere bei gemeinsamen Veranstaltungen und des gemeinsamen Marketings. Herr Grambusch bedankte sich für das große Engagement vieler Mitglieder.

Bei den Vorstandswahlen wurden Gabi Engels vom Mühlenbach Hofladen in Plaidt als stellvertretende Vorsitzende, Uwe Weber von Bio-Terrassen-Weingut Weber in Lehmen als Kassenwart und Stefan Pohl von der Gutsschänke Schaaf in Winningen als Beisitzer wiedergewählt.

Geplant waren für dieses Jahr mehrere Projekte, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnten. So fällt zum Beispiel der für den 19. September geplante Regionalmarkt in der Kulturhalle Ochtendung, bei dem „Heimat schmeckt!“ erneut den Kochbus des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz zum Einsatz gebracht hätte, leider aus. Diese Ausfälle treffen den Verein und seine Mitglieder natürlich sehr, da über solche Veranstaltungen die Nähe zu den Bürgern und der Stellenwert der Regionalität beim Einkauf deutlich gemacht werden können. Trotz oder gerade wegen dieser Einschränkungen wird der Verein alternative Ideen und Möglichkeiten abwägen und nachhaltige und zukunftsorientierte Konzepte prüfen.

„Heimat schmeckt!“ steht für hochwertige Produkte engagierter Produzenten. Das Netzwerk umfasst circa 30 landwirtschaftliche Direktvermarkter, Gastronomen und Lebensmittel verarbeitende Betriebe im Großraum Koblenz. Die Mitglieder bieten ein umfangreiches Spektrum landwirtschaftlicher Produkte an, die in Hofläden und auf Märkten erworben werden können. Die dem Verein angehörigen Gastronomie- und verarbeitenden Betriebe bereiten aus den landwirtschaftlichen Produkten in ihren Lokalen köstliche Gerichte zu oder stellen zum Beispiel in ihren Keltereien Fruchtsäfte oder Apfelwein her.

Weitere Informationen zu den Mitgliedsbetrieben von „Heimat schmeckt!“ gibt es unter www.heimat-schmeckt.de oder im Vereinsflyer, der bei Sabine Borsch, Telefon 02652/527 94 11, E-Mail info@heimat-schmeckt.de sowie in den Hofläden und an den Marktständen der Mitgliedsbetriebe erhältlich ist.