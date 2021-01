Geschmückte Traktoren in Dieblich unterwegs

„Ziel war unser Seniorenzentrum, in dem die Bewohner schon auf sie warteten. Die Idee und dann auch die Organisation stammte von dem ehemaligen Dieblicher Bürger Walter Kries und seiner Familie. Seine Verbindung zu Dieblich hält er, wie kaum ein anderer, durch seinen Einsatz in der Dieblicher Feuerwehr immer offen, zudem arbeitet seine Tochter im Seniorenzentrum. Die sieben Fahrer der Traktoren, die er für diese Fahrt gewinnen konnte, hatten sich zum Ziel gesetzt, an diesen Weihnachtstagen vor allem älteren Menschen eine Freude zu machen, was ihnen auch gelang. Aber auch alle anderen, die die Traktor-Parade sahen, waren begeistert. Die Traktoren besuchten das Altenheim in Oberfell, das Herz-Jesu-Haus in Kühr, das Seniorenzentrum in Dieblich sowie das Altenheim in Winningen. Ich möchte mich bei den Organisatoren und den Traktorfahrern sehr herzlich bedanken, ihr habt vielen Menschen eine große Freude gemacht!“

Bericht von A. Perscheid, Ortsbürgermeister