Gemeinsame Pflege der Obstbäume

Wie auch bereits in den letzten Jahren trafen sich hierzu Wolkener Bürger in geselliger Runde, um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und andere Obstbäume auf den Sommer und einen reichen Ertrag vorzubereiten. In netter Atmosphäre und bei anregenden Gesprächen wurden dabei Konkurrenztriebe, „Wasserschosse“ und abgetragene Zweige beseitigt und die Obstbäume wieder in Form gebracht. Jetzt heißt es warten auf die hoffentlich richtigen Bedingungen und eine reiche Ernte!

Interessierte neue „Baumpfleger“ sind immer herzlich willkommen!