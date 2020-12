Begegnung unter dem Motto „Hand in Hand“ im Café der Begegnung in Kobern

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 12:46 Uhr

Über 50 Personen nutzten kürzlich wieder das Café der Begegnung im Pfarrheim St. Lubentius in Kobern.

Dieses Mal unter dem spontanen Motto „Hand in Hand“ organisierten die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Caritas Koblenz, das Dekanat Maifeld-Untermosel und viele Ehrenamtliche der Pfarrei St. Lubentius die Begegnung. Dieses Mal gab es Besonderheiten. Einmal wurden die Teilnehmenden gefragt, was sie zum Besuch des Cafés bewegt. Die Unterschiedlichkeit der Antworten zeigt die Bandbreite der Interessen. Einige finden die Atmosphäre der Begegnung toll, andere freuen sich an den Kindern, deren Augen beim gemeinsamen Spiel leuchten. Dieses Mal konnten auch einige Treverer Pfadfinder aus Dieblich begrüßt werden. Ein Frau meinte klar: „Ich komme gerne ins Café, weil ich viele gute Leute treffen kann. Das tut der Seele gut.“

„Es kam dann auch noch zu Foto-Experimenten mit unseren Händen.“ Das Café ist offen für alle und hat zum Ziel, interkulturelle Kommunikation zu ermöglichen und damit einen Beitrag zur Integration zu leisten. Gemeinsamkeiten können entdeckt werden, und Unterschiede sollen die Neugier gegenseitig anregen. Nur so kann ein gutes Miteinander auch langfristig gelingen und helfen, ehrlich zu bleiben und Urteilen vorzubeugen. Dazu möchte das Café einen Raum bieten. Herzliche Einladung zum nächsten Café der Begegnung am 17. März ab 16 Uhr im Pfarrheim St. Lubentius, Burgstraße 4 in Kobern.