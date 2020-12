Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval veranstaltet Charity Golfturnier

Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 16:11 Uhr

„Der Wettergott meinte es gut und so konnten wir, auch wenn uns die Corona-Regeln so manche Veränderung beschert hat, im Rahmen der Vorgaben des Hygieneconzepts des LGB diese Veranstaltung organisieren und durchführen.

Auch wenn es nur eine abgespeckte Version war, hatten alle Teilnehmer wieder viel Spaß am Spiel und der Charity. Denn man freut sich, wenn man mit dem Sport was Gutes tut. An den Schirmherrn dieses Turnieres, den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, konnten wir so einen Scheck in Höhe von 555 Euro, als Spende zur Corona-Unterstützung der Stadt Koblenz überreichen. Wir sagen Danke an alle Teilnehmer, Sponsoren und Helfer. Ohne Sie ist ein solches Charity-Turnier nicht möglich.“