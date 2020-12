60 Jahre Vorlesewettbewerb – „Das macht einfach Spaß!“

Unglaublich, aber wahr! So etwas hat es an der Karl-Fries-Realschule plus noch nicht gegeben. Kürzlich „überfielen“ maskierte Vorleser den Pavillon, um die vom Bendorfer Buchladen gespendeten Preise zu erlesen.

Jedes Kind hatte bereits einen Klassensieg in der Tasche und durfte neben einer entsprechenden Urkunde auch einen Buchpreis einstecken. Doch von Anfang an… Unter den kritischen Ohren der Jury, bestehend aus Lehrerinnen der Deutschfachschaft und Schülern der zehnten Jahrgangsstufe, lasen die Teilnehmer zunächst ihren vorbereiteten Text aus ihrem Wunschbuch vor. Arman Galystan (6 a) trug zunächst eine coole Stelle aus „Greg´s Tagebuch“ vor. Tobias Fein (6 b) bezauberte uns mit seiner tollen Stimme und dem magischen „Hutz“. So richtig zum Lachen brachte die Jury Leonie Jägers (6 c) Vorstellung aus „Hier kommt Lola“. Zitat der Schülerjury: „Das macht einfach Spaß beim Zuhören.“ Last but not least kämpfte Sydney Dötsch (6 d) mit einer spannenden, fesselnd vorgelesenen Stelle aus „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ um den Vorlese-Oscar.

Doch auch nach dem Vorlesen des unbekannten Textes konnte sich die Jury wegen der grandiosen Leistung der diesjährigen Teilnehmer nicht auf einen Sieger festlegen, so dass es zum nervenaufreibenden Stechen kam.

Schließlich konnten Schulleiter Bernd Thomaßin und die Fachgruppenleitung Henriette Brünig gratulieren und die Schulsiegerurkunde überreichen. And the “Vorlese-Oscar„ went to… Sydney Dötsch. “Wir gratulieren Sydney ganz herzlich und wünschen ihr viel Erfolg beim Kreisentscheid."