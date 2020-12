Rheinland-Pfalz

Die FDP Rheinland-Pfalz wird am Samstag ihre Listen für die Bundestags- und Landtagswahl im Jahr 2021 aufstellen. Jeweils 200 Delegierte entscheiden dabei, wen die Partei in den Parlamenten sehen will. Das ist – trotz Lockdown – inmitten der Coronapandemie möglich. Die Coronaverordnung des Landes macht an dieser Stelle eine Ausnahme. Wir haben ab 10 Uhr im Liveticker berichtet.