– Trunkenheitsfahrt – Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gegen 23:00 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass an einer Tankstelle, im Stadtgebiet von Montabaur, offensichtlich eine alkoholisierte Person, mit seinem Fahrzeug unterwegs sei.

Eine sofort entsandte Streife konnte den Fahrzeughalter zuhause antreffen. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war und kurz zuvor sein Fahrzeug geführt hatte. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrerlaubnis.



Gegen 01:00 Uhr wurde die hiesige PI durch die Rettungsleitstelle über einen verletzten Fahrradfahrer in Hilgert in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Streife wurde der verletzte Pedelecfahrer bereits durch Rettungskräfte erst versorgt und im Nachgang in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Pedelecfahrer, im alkoholisierten Zustand, in einem Gefällstück der Bergstraße gestürzt und hat sich dabei Kopfverletzungen zugezogen.



