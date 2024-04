Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Rodenbach bei Puderbach (ots) – In der Zeit von Montag, 22.04.2024, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 23.04.2024, 11.00 Uhr, kam es in Rodenbach bei Puderbach, Helingsweg, zu Sachbeschädigungen an zwei abgestellten Fahrzeugen.