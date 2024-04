FSV Salmrohr – TUS Koblenz, Fußballspiel am Mittwochabend

Anzeige



Die Polizei Wittlich wird mit starken Kräften vor Ort im Einsatz und für Fans und Zuschauer ansprechbar sein.



Die Erfahrung zeigt, dass Fußballbegegnungen zu emotionalen Reaktionen der Fans beider Mannschaften innerhalb und außerhalb des Stadions führen kann. Die Polizei hat daher mit den Vereinsverantwortlichen ein umfassendes Sicherheitskonzept veranlasst.

Dieses beinhaltet ebenfalls den Einsatz einer Drohne zur Lagebeurteilung aus der Luft und Videoaufzeichnung im Einsatzraum.



Die Polizei appelliert an Fans und Zuschauer, friedlich und kooperativ an der Veranstaltung teilzunehmen.



Der Fußballsport steht ganz klar am Mittwochabend im Vordergrund.



Einsatzkräfte der Polizei werden bei Störungen und Gefahren frühzeitig und konsequent einschreiten.



Mit der Bahn anreisende Fans und Zuschauer werden durch die Polizei vom Bahnhof zum Kunstrasenplatz begleitet.



Parkplätze stehen am Salmtalstadion zur Verfügung.

Die Verkehrslenkung und Wegweisung zum Kunstrasenplatz erfolgt sodann durch entsprechende Beschilderung.



Geringe Verkehrsbeeinträchtigungen werden vor und nach dem Spiel nicht zu vermeiden sein.



