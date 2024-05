Trier

Schwerer Diebstahl aus Kindertagesstätte

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 8. Mai, 17:30 Uhr, bis Montag, 13. Mai, 07:20 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Kellerfenster einer Kindertagesstätte in der Eurener Straße in Trier ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude.