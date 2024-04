Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Anzeige





In diesem Zusammenhang befuhr ein Motorrad die B257 aus Fahrtrichtung Leimbach kommend in Fahrtrichtung Niederadenau. Auf Höhe der sog. Birnbachsmühle wurde das Motorrad von insgesamt vier Fahrzeugen, allesamt der Marke Porsche, überholt. Bei dem durchgeführten Überholvorgang kam das überholte Motorrad rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Der Unfallverursacher (Überholer) flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Eines der weiteren Pkws habe kurzzeitig an der Unfallstelle angehalten und sich ebenfalls von dort entfernt.



Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sowie zu den Überholern (4 Pkws Porsche) machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691-9250 telefonisch in Verbindung.



