Mendig, Bahnstraße

Verkehrsunfallflucht

Am 16.03.2024, kam es in der Zeit von 18:35 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens der Hausnummer 40. Dort wurde ein weißer, parkender Pkw, Audi A6, der am rechten Fahrbahnrand stand, durch ein verbeifahrendes Fahrzeug gestreift.