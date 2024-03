Abschlussmeldung – Brand eines Wohnhauses

Am 15.03.2024 wurde gegen 16:20 Uhr zunächst der Brand eines Nebengebäudes in einem Wohngebiet in Remagen gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen hatte. Starke Kräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung jedoch verhindern. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand in einem geschlossenen Abstellraums innerhalb eines Carports kam. Durch die Intensität des Brandes schlugen die Flammen bis unter den Dachüberstand und setzten hier den Dachstuhl in Brand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Am Carport und am Abstellraum entstand Totalschaden, am Gebäude erheblicher Sachschaden. Beide Wohnungen blieben bewohnbar. Im Einsatz waren alle Feuerwehreinheiten der Stadt Remagen, der Rettungsdienst mit starken Kräften und die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei aufgenommen.



