Wirgeser SPD fordert neue Stelle: Streetworker soll für Frieden sorgen

Die Sozialdemokraten im Wirgeser Verbandsgemeinderat setzen sich dafür ein, dass die Kommune einen hauptamtlichen „Streetworker“ (Straßensozialarbeiter) beschäftigt. Einen entsprechenden Antrag hat SPD-Fraktionssprecher Achim Wussow in der jüngsten Ratssitzung eingebracht.

Tagsüber herrscht auf dem Wirgeser Stadtplatz in der Regel wenig Betriebsamkeit. Das ändert sich in den Abendstunden, vor allem in der wärmeren Jahreszeit. Dann ist der Stadtplatz ein beliebter Treffpunkt für unterschiedliche Gruppen. Manch einem ist dies nicht immer geheuer.

Foto: Stephanie Kühr

Der Rat will sich nun intensiv mit dem Thema befassen und im Ausschuss darüber beraten, bevor eine endgültige Entscheidung über eine neue Stelle im Rathaus getroffen wird. Auf Vorschlag des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wirges, Michael Ortseifen, sollen dazu Experten zurate gezogen werden. Warum braucht die VG Wirges einen Streetworker? Darüber hat unsere Zeitung mit dem Sozialdemokraten Achim Wussow gesprochen.

Warum braucht Wirges überhaupt einen Streetworker?

Wir haben schon vor einigen Jahren erkannt, dass Schulsozialarbeit ein wichtiges Thema ist, und das sowohl an unseren Grundschulen als auch an der Realschule plus. Doch was kommt täglich nach der Schule? Vereine fangen noch vieles auf, haben immer mehr damit zu kämpfen, dass die mit Computer und Handy in einer vernetzten Welt aufwachsenden Kinder immer mehr an Sozialkompetenz verlieren. Anonymes Schreiben und Lesen haben vielfach den persönlichen Kontakt und das Gespräch „Auge in Auge“ ersetzt. Das Eingliedern in Vereinsstrukturen fällt den Kindern und Jugendlichen immer schwerer, wodurch viele von ihnen lieber irgendwo ungebunden „abhängen“, als sich einer organisierten Struktur in einem Verein unterzuordnen oder auch nur anzuschließen. Hinzu kommt: Menschen aus aller Welt sind mittlerweile bei uns zu Hause. Man trifft sich am Abend auf öffentlichen Plätzen zum Plausch, teils bis tief in die Nacht hinein. Woanders treffen sich Jugendliche zum „Abhängen“, „Vorglühen vor einer Party“ oder zum „Jagen von Pokemons“ – Ansammlungen von nicht immer für jeden erkennbaren „Gestalten“. Dies führt bei vielen Menschen in Wirges zu Unbehagen und Ängsten. Dabei wird nicht unterschieden, welche Gruppe abends am Stadtplatz steht. Man kennt sie alle nicht.

Achim Wussow (SPD) weiß, wie Jugendliche „ticken“.

Foto: privat

Was also sollte der Streetworker genau tun?

Die Definition des „Streetworkers“ setzt in den Aufgaben genau hier an. Am Abend, in der Nacht, am Wochenende soll er sich mit diesen Gruppen beschäftigen, mit ihnen sprechen, ihre Interessen ausloten und alles transparenter machen. Wenn aus dem Unbekannten wieder Bekanntes wird, schwindet auch die Angst.

In welchen Konflikten sollte der Streetworker auf der Straße vermitteln?

Es geht in erster Linie nicht um Konflikte, sondern eher um Aufklärung, Betreuung, Vermittlung und darum, Ansprechpartner für jeden zu sein. Die Zusammenarbeit mit den Schulen und Vereinen wird sicher ein zentrales Thema sein, da hier viele Probleme, aber auch Lösungen zu finden sind.

Welche Qualifikationen braucht der Streetworker und hätte er eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle?

Eine entsprechende Fachausbildung ist sicher der richtige Ansatz und, was die „Stelle“ betrifft, gilt es zunächst abzuwarten, was die Fachleute sagen und welches Aufgabenspektrum im ersten Schritt abgedeckt werden soll. Bei der Schulsozialarbeit haben wir auch klein angefangen und diese dann sinnvoll und kontinuierlich ausgebaut. Das Thema „Streetworker“ ist eigentlich nur der nächste Schritt in einem in der Verbandsgemeinde Wirges bewährten System.

Muss Wirges jetzt handeln?

Ich bin seit fast 20 Jahren kommunalpolitisch tätig, war über sieben Jahre als Stadtbeigeordneter in der Stadt Wirges zuständig für Jugendarbeit und Vereine, war vier Jahre Schulelternsprecher der Realschule, zwei Jahre Schulelternsprecher der Berufsschule Montabaur und Mitglied des Regionalelternbeirates im nördlichen Rheinland-Pfalz. Seit frühester Jugend bin ich Mitglied in verschiedenen Vereinen und seit über sieben Jahren Vorsitzender eines Sportvereins mit mehr als 200 Kindern und Jugendlichen. Ich bin also immer nah dran und sehe, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Daher bin ich der Auffassung, dass es Zeit ist, zu handeln. Noch ist es früh genug, präventiv tätig zu werden. Heute können wir etwas tun, morgen müssen wir vielleicht.

Wie ist das weitere Prozedere?

Glücklicherweise bin ich mit meinen Gedanken auf offene Ohren gestoßen. Da es sich um ein komplexes Thema handelt, waren sich alle im Verbandsgemeinderat einig, dass zunächst Informations- und Gesprächsbedarf besteht. Fachleute müssen gehört und Konzepte entwickelt werden. Das Kreisjugendamt wird uns beratend zur Seite stehen. Wir wollen keinen Schnellschuss.

Die Fragen stellte Stephanie Kühr