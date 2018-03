Vorfall in der Neujahrsnacht: 19-Jähriger sticht mit Messer auf Kontrahenten ein

Aus unserem Archiv

Hachenburg

In der Neujahrsnacht ist es gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße in Hachenburg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 23 Jahre alten Kontrahenten gekommen, in dessen Verlauf der 23-Jährige durch einen Messerstich verletzt wurde.