Streitfrage um Einrichtung in Hilgert: Bleibt Evangelische Kirche doch Kita-Träger?

Gibt die evangelische Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert nach mehr als vier Jahrzehnten die Trägerschaft für den evangelischen Kindergarten Hilgert ganz an die Ortsgemeinde ab, oder bleibt die Einrichtung mit in Kirchenhand? In dieser Streitfrage deutet sich nun eine überraschende Wende an.

Überraschende Wende im Hilgerter Kita-Streit: Die evangelische Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert will vorerst doch in der Trägerschaft bleiben. Die Gesamtkirche will ihrerseits rasch für Klarheit sorgen.

Foto: Sascha Ditscher

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag unter dem Vorsitz der Ransbach-Baumbacher Juristin Uta Tiemann beschlossen, dass der Kindergarten Hilgert vorerst in evangelischer Trägerschaft bleiben soll. Das Gremium einigte sich einstimmig darauf, den Trägervertrag mit der Ortsgemeinde Hilgert einvernehmlich aufzuheben und neu auszuhandeln. Das hat die Kirchenvorstandsvorsitzende gestern unserer Zeitung mitgeteilt.

„Der Trägervertrag entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr“, erklärte Tiemann. Ziel des in konstruktiven Gesprächen mit der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen und der Kita-Leitung überarbeiteten neuen Vertrages soll sein, die doppelte Trägerschaft der Kita so auszugestalten, dass die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Ortsgemeinde künftig reibungsloser als bisher funktioniert. Der nun offenbar unter dem Eindruck öffentlicher Proteste getroffene Beschluss des Kirchenvorstandes steht allerdings unter einem Vorbehalt: „Nach Abschluss des neuen Trägervertrages ist beabsichtigt, diesen ein Jahr zu erproben und dann zu reflektieren, ob die Hürden der doppelten Trägerschaft überwunden werden konnten“, sagte Tiemann. Andernfalls will man neu denken. Vor diesem Hintergrund hat der Kirchenvorstand ebenfalls beschlossen, dass die Regionalverwaltung der Evangelischen Kirche errechnen soll, „welche Kosten auf die Ortsgemeinde zukämen, sollte man in der Erprobungsphase feststellen, doch nicht mehr an der doppelten Trägerschaft festhalten zu können“, so Tiemann.

Unabhängig davon will sich die ehrenamtlich tätige Kirchenvorstandsvorsitzende künftig intensiv um die Verwaltungsgeschäfte der Kita kümmern. Die Kita-Leitung habe ihr dabei Unterstützung zugesagt, sagte Tiemann. „Es ist dem Kirchenvorstand wichtig, dass der Kindergarten durch die evangelische Kirche betrieben wird. Allerdings sehen wir dringend die Notwendigkeit, das Ehrenamt zu entlasten“, machte Tiemann deutlich.

Der Kirchenvorstand hofft nun auf die Unterstützung der Gesamtkirche und befürwortet das Modell einer gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT). Vorbild dafür ist das Dekanat Nassauer Land im Rhein-Lahn-Kreis, das 2017 ein neues Trägermodell für evangelische Kitas beschlossen hat. Kirchengemeinden, die einen oder mehrere Kindergärten betreiben, können die Trägerschaft ans Dekanat übertragen, das dort eine hauptamtliche Geschäftsführung ansiedelt. Mit dieser gemeindeübergreifenden Trägerschaft auf Dekanatsebene sollen Kirchenvorstände von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Der kommissarische Dekan Wolfgang Weik rief angesichts der neuen Entwicklungen zu Besonnenheit auf. „Das geht alles zu schnell. Wir müssen in Ruhe überlegen und nicht in Aktionismus verfallen“, mahnte er. „Wir werden zeitnah mit dem Kirchenvorstand sprechen, um Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren“, versprach er. In spätestens zwei Wochen solle Klarheit herrschen, so Weik.

Der aktuelle Beschluss des Kirchenvorstandes ist eine überraschende Kehrtwende im Kita-Streit: Noch im Dezember hatte der Kirchenvorstand der Gemeinde Hilgert unter Ortsbürgermeister Uwe Schmidt signalisiert, dass er bereit ist, Gespräche über eine „einvernehmliche Aufhebung des Trägerschaftsvertrages“ zu führen und die kirchliche Betriebsträgerschaft zur Disposition gestellt. „Der Kirchenvorstand hat aber keinen formellen Beschluss über eine Aufgabe der kirchlichen Teil-Trägerschaft gefasst“, machte Tiemann unlängst bei einem Gespräch mit unserer Zeitung, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen, Thilo Becker, Ortschef Schmidt und Dekan Weik deutlich.

Vorausgegangen war der Vorstoß des Hilgerter Ortschefs, dass die Ortsgemeinde die Kita-Trägerschaft von der evangelischen Kirchengemeinde ganz übernehmen und künftig mit Unterstützung der VG-Verwaltung die Dienstaufsicht führen könnte. Als Grund für diese Initiative führte Schmidt an, dass es wegen der Doppelträgerschaft von Gemeinde und Kirche Reibereien bei Bauprojekten wie zuletzt der energetischen Sanierung der Kita gegeben habe. Seit Ende November 2017 hatten daraufhin VG-Chef Becker, Uwe Schmidt und Uta Tiemann vertrauliche Gespräche über die Zukunft der Kita geführt. Der Ortsgemeinderat sollte eigentlich am 7. Februar über die Übernahme der Trägerschaft entscheiden.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr