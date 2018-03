Skinhead-Prügelei an Westerwälder Grillhütte: Jetzt läuft in Koblenz der dritte Prozess

Skinheads verprügelten 2010 an einer Grillhütte bei Höhr-Grenzhausen einen Aussteiger aus der Neonaziszene – jetzt, gut sieben Jahre später, stellt die Koblenzer Justiz den mutmaßlichen Rädelsführer vor Gericht. Zum dritten Mal. Der heute 37-Jährige, der inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern lebt, stand bereits vor dem Amtsgericht Montabaur und dem Landgericht Koblenz – aber keines der Urteile wurde rechtskräftig.

Die Sängerhütte bei Höhr-Grenzhausen: Hier verprügelten Neonazis 2010 einen Szeneaussteiger. Jetzt stehen deren mutmaßlicher Rädelsführer und zwei mutmaßliche Komplizen erneut in Koblenz vor Gericht. ⋌Archiv

Foto: Sascha Ditscher

Seit Mittwoch läuft am Landgericht der dritte Prozess gegen den mutmaßlichen Rädelsführer und zwei mutmaßliche Komplizen (35, 29). Es wird ein schwieriger Prozess. Das Gericht plant bis Mitte März mit acht Prozesstagen.

Zu Prozessbeginn fragt der Vorsitzende Richter Thomas Metzger die Angeklagten, ob sie zum Tatvorwurf aussagen. Die Antwort ihrer drei Anwälte: „Nein!“ – „Derzeit nicht.“ – „Keine Angaben.“ Der erste Prozesstag dauert nur eine Stunde. Der Vorsitzende Richter, der seit zwei Jahren auch den Prozess gegen die Hells Angels Bonn führt, verliest den Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz (Az.: 2 Ss 85/12), der dazu führte, dass der Prozess jetzt neu aufgerollt wird. Er stammt aus dem Jahr 2012. Aber: Die Kammer des Richters war unter anderem wegen des Hells-Angels-Prozesses so überlastet, dass sie den neuen Prozess um die Skinheadprügelei erst fünf Jahre später beginnen konnte.

Was geschah in jener Nacht an der Grillhütte? So rekonstruierte das Landgericht die Tat: Am 23. Oktober 2010 feierten 35 Neonazis an der Sängerhütte im Wald bei Höhr-Grenzhausen den Geburtstag eines „Kameraden“. Abends lockten Gäste einen Szeneaussteiger (30) auf die Party. Sie beauftragten eine adrette Blondine, ihn einzuladen und zur Hütte zu fahren. Dort schlug ein 136-Kilo-Mann auf ihn ein. Dann traten andere auf ihn ein, brachen ihm Kiefer und Jochbein. Als die Schläger berieten, was sie mit dem Verletzten tun sollten, floh dieser.

Sieben Personen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Das Urteil gegen vier ist rechtskräftig, gegen drei geht der Prozess jetzt weiter. Das Landgericht hatte sie 2012 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb Jahren und drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Doch ihre Anwälte legten am Oberlandesgericht Revision ein. Dort hob man das Urteil per Beschluss auf. Darum beginnt der Prozess jetzt von vorne.

Das Oberlandesgericht kritisiert in dem Beschluss, dass das Landgericht die Beweise lückenhaft würdigte und Aspekte nicht berücksichtigte, die gegen die Glaubhaftigkeit der Aussage des wichtigsten Zeugen sprechen könnten. Der berichtete der Polizei und dem Gericht von der Tat – änderte aber mehrfach seine Aussage. Mal schilderte er, wie der Rädelsführer das Opfer trat. Mal will er dies nicht gesehen haben. Mal sagte er, der Rädelsführer habe irgendwo hingetreten. Mal wusste er von Tritten gegen Bauch und Kopf zu berichten.

Die drei Angeklagten im aktuellen Prozess sind inzwischen auf freiem Fuß. Der mutmaßliche Rädelsführer saß fast zwei Jahre in Untersuchungshaft, ein mutmaßlicher Komplize ebenso, der zweite kam nach einem halben Jahr frei. Anwalt Jörg Ehlen, der einen der drei Angeklagten vertritt, äußerte am ersten Prozesstag den Wunsch, dass die politische Gesinnung der Angeklagten keine Rolle spielen dürfe: „Im Vordergrund sollte die klassische Beweiswürdigung stehen.“ Der Prozess geht am Montag weiter.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner