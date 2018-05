„Dernbach läuft.“ So ließe sich der erste Westerwälder Hospizlauf umschreiben, der viele sportbegeisterte Zeitgenossen zur Leibesübung für einen guten Zweck anlockte. Mehr noch: Auch etliche Kinder zwischen drei und acht Jahren wollten mit ihren Runden durch den Dernbacher Klostergarten etwas Gutes für diejenigen Menschen tun, die vor dem Ende ihres Lebens stehen. Will heißen: Der Erlös aus dieser Benefizveranstaltung kommt dem Hospiz St. Thomas in Dernbach zugute, dessen Entstehen, seine Existenz und sein Fortbestehen auf Spenden beruhen.

Es war ein engagiertes Organisationsteam der Dernbacher Gruppe Katharina Kasper, das den ersten Westerwälder Hospizlauf ins Leben gerufen, bestens vorbereitet und schließlich zur Zufriedenheit aller Teilnehmer durchgeführt hat. Zufrieden waren ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.