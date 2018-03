In der Kindertagesstätte Sonnenschein in Selters soll künftig das Mittagessen frisch vor Ort zubereitet werden. Damit möchte man auf Essenslieferungen verzichten. Der Bauausschuss hat Stadtbürgermeister Rolf Jung in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag erteilt, Angebote für eine neue Industrieküche einzuholen. Ein Heißluft-Kombidämpfer soll das Herzstück der neuen Küche werden. Elke Pollatz, Leiterin der Kita, betonte in der Sitzung, wie wichtig dieser Schritt für die Kinder und Eltern sei. Denn das Mittagessen wird nicht nur auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitten, sondern wird auch günstiger.

Für die Kinder ist es ein Vorteil, wenn die Mahlzeiten in der Einrichtung frisch zubereitet werden, machte Pollatz deutlich. So können die Kleinen die Zubereitung miterleben und die Kita-Mitarbeiter besser ...

