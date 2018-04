Nach Vorfall mit Asylbewerber, der ein Messer dabei hatte: VG Wallmerod jetzt dicht

Im Fall des 53-jährigen Asylbegehrenden aus Aserbaidschan, der am Donnerstag vor einer Woche die Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod aufgesucht und unter Einsatz eines Messers ungerechtfertigt Geld gefordert hatte (die WZ berichtete), haben sich nicht nur neue Erkenntnisse ergeben, sondern es wurden auch Maßnahmen zum Schutz der VG-Mitarbeiter ergriffen. So bleibt die Eingangstür der Verwaltung ab sofort geschlossen und wird nur nach Einlasskontrolle geöffnet.

Nach dem Vorfall mit einem Asylbewerber sind die Türen der VG-Verwaltung Wallmerod zur Kontrolle des Einlasses verschlossen.

Der Vorfall vergangene Woche, bei dem der Mann ein Messer aus der Tasche gezogen und angedeutet hatte, dass er sich selbst etwas antue, wenn er kein Geld erhalten würde, war zunächst als Nötigung eingestuft und ein Missverständnis bei der Auszahlung unterstellt worden. Demnach war auch von keiner weiteren Gefährdung auszugehen. Die Polizei musste den Aserbaidschaner wieder auf freien Fuß setzen.

Wie VG-Verwaltung, Polizei und Ausländerbehörde der Kreisverwaltung am Freitagnachmittag gegenüber der WZ erläuterten, geht man mittlerweile nicht mehr von einem Missverständnis aus. „Vielmehr nehmen wir jetzt an, dass sich der 53-Jährige gezielt mit dem Messer bewaffnet hatte, um Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wallmerod zu nötigen und ihnen zu drohen“, machte Bürgermeister Klaus Lütkefedder deutlich. „Darüber hinaus haben sich weitere Erkenntnisse zur Person ergeben. Nach eigenen Aussagen des Asylbewerbers werde er nicht in sein Heimatland zurückkehren, da er dort wegen eines Gewaltdeliktes bereits über mehrere Jahre inhaftiert gewesen sei. Zwischenzeitlich wurde das Asylbegehren vom Verwaltungsgericht abgelehnt.“

Aufgrund dieser veränderten Situation sehen die Behörden dringenden Handlungsbedarf, um weiteren Kontakt des Mannes mit Mitarbeitern der VG Wallmerod zu unterbinden. Einvernehmlich kamen VG- und Kreisverwaltung sowie die Polizei zum Ergebnis, dass für die Sicherheit der Mitarbeiter räumliche Distanz unerlässlich ist. Als erste Maßnahme hat die Kreisverwaltung die Auszahlung der Mittel übernommen, da in Montabaur bauliche Möglichkeiten vorhanden sind, um dies in gesicherter Umgebung zu tun. Die Polizei nahm zudem eine Gefährderansprache vor, in der mit dem Asylbewerber klare Verhaltensregeln vereinbart wurden.

Die Kreisverwaltung stellte einen Antrag auf Verlegung des 53-Jährigen, mit dem Ziel, dass er möglichst zeitnah in eine weiter entfernte Unterkunft oder aber in eine zentrale Aufnahmestelle des Landes kommt. Wie Bürgermeister Lütkefedder am Freitagnachmittag erfuhr, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Antrag abgelehnt. Eine Begründung steht noch aus.

Das Sicherheitskonzept der VG wird vor dem Hintergrund des Vorfalls überarbeitet. Bauliche und organisatorische Maßnahmen werden vorgezogen. Es gibt Schulungen der Mitarbeiter im Umgang mit aggressiven Besuchern. Lütkefedder betont aber: „Es war der bisher einzige Vorfall dieser Art.“

