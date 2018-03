Liebestipps vom Bischof? Was ein Wäller Priester rät

Ein Bischof, der Liebestipps gibt? Wie passt das denn zusammen? Man geht doch davon aus, dass ein streng enthaltsam lebender Mensch nur wenig mit den Themen Liebe und Sex in Verbindung kommt. Weihbischof Dominik Schwaderlapp belehrt uns eines Besseren.

Weihbischof Dominik Schwaderlapp möchte mit seinem Buch junge Heiratswillige auf ihrem Weg zum Altar ermutigen.

Foto: Erzbistum Köln

Der aus Ransbach-Baumbach stammende Priester und Weihbischof im Erzbistum Köln hat eine Art Ratgeber rausgebracht. In „Für immer Ja – Ein Kurs in Sachen Liebe“ spricht er über den christlichen Weg der Ehe, die Suche nach Glück, Leidenschaft und auch über Verhütung. Wie er dazu kam, hat er unserer Zeitung im Interview erzählt.

Herr Schwaderlapp, ich wundere mich, dass ausgerechnet Sie als Weihbischof ein Buch über die Liebe schreiben. Wie passt das denn zusammen?

Nun, zum einen ist doch ein Priester ein Mensch mit Fleisch und Blut, und ebenso wie jeder andere Mensch sehnt sich auch ein Priester nach Liebe. Von daher ist auch meine Motivation zum Zölibat die, mich mit Leib und Seele meiner großen Liebe, nämlich Jesus Christus, zu verschenken. Zum anderen geht es um mehr als persönlich gelebte Empfindungen und Gefühle. Es geht um Sinn, um Bedeutung, um Haltung. Kurzum, ich glaube, als Priester kann ich zur gesamten Thematik das ein oder andere beisteuern.

Kann ich Ihr Buch nun als einen Ratgeber verstehen?

Mein Buch ist nicht Ratgeber im Sinn einer „Gebrauchsanweisung“. Es will versuchen, dem Geheimnis der Liebe zwischen Mann und Frau ein wenig auf die Spur zu kommen und daraus dann natürlich auch Konsequenzen für das eigene Handeln zu ziehen.

Warum sollte ich ausgerechnet Ihr Buch kaufen? Könnte ich nicht stattdessen eines der vielen anderen Werke rund um Liebe wählen, die es auf dem Markt gibt?

Wie schon geschildert, ist mein Buch kein „Ratgeber in Sachen Liebe und Sex“. Mit geht es darum, jungen Menschen zu helfen, dass sie ihre Sehnsucht nach Liebe und Glück erfüllen können, und zwar nicht nur scheinbar, sondern wirklich. Und das ist keine Frage von „Techniken“ oder „Praktiken“, sondern von Haltung und Einstellung. Letztere kommen in meinem Buch zur Sprache, und nach meiner Wahrnehmung gibt es diesbezüglich nicht allzu viel auf dem Markt.

Glauben Sie, dass Sie als Weihbischof den Menschen wirklich praktische Tipps geben können, die den Beziehungsalltag betreffen?

In diesem Jahr bin ich 25 Jahre Priester und konnte schon einige Erfahrungen in der Seelsorge sammeln besonders in der Begleitung von Braut- und Ehepaaren. So ist im Laufe der Jahre ein Erfahrungsschatz gewachsen, den ich gerne auch mit anderen teile. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich aus meinem Erfahrungshorizont heraus keine Antwort geben kann.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für eine glückliche Ehe?

Viele Menschen meinen, dass sie glücklich werden, wenn sie immer mehr haben. Das ist ein Fehlschluss, den man allenthalben erkennen kann, wenn man mit offenen Augen in die Gesellschaft blickt. Glücklich sind die Menschen, die lieben können, und lieben bedeutet, sich zu verschenken. Je mehr ich mich einer Person verschenke, desto größer die Liebe. Und je größer die Liebe, desto größer das Glück. Kurzum: Wer sich verschenkt, ist der Beschenkte. Mit dieser Haltung in die Ehe zu gehen, ist eine gute Voraussetzung glücklich zu werden.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Fehler, die dazu führen, dass eine Ehe in die Brüche geht?

Diese Frage lässt sich nicht mit ein paar Sätzen beantworten. Generell scheint mir für jede Ehe das Thema „Kommunikation“ ein ganz wichtiges zu sein. Wie viel Zeit reden Ehepaare miteinander? Inwieweit sind sie bereit, einander zuzuhören, sich aufeinander einzulassen, sich wirklich füreinander zu interessieren, sich Zeit füreinander zu nehmen, und, und, und. Als katholischer Christ und Bischof bin ich darüber hinaus der Überzeugung, dass die Ehe ein Bund ist, in den sich auch Gott investiert. Je mehr ich ihn in die Beziehung hineinlasse, desto mehr lasse ich zu, dass er mir hilft, meine Beziehung gut zu leben. Also es geht auch um die Kommunikation mit Gott.

Glauben Sie, dass bei vollständiger Beachtung Ihrer im Buch vorgestellten Tipps ein „für immer Ja“ tatsächlich möglich ist?

Mein Buch ist kein Regelwerk, das einfach Punkt für Punkt abgehakt werden kann und soll. Es beschreibt einen Weg. Natürlich kann und wird es immer wieder vorkommen, auf diesem Weg zu fallen. Umso wichtiger ist es, dann wieder mit Mut aufzustehen. Auch hier ist der Glaube wichtig, denn wir glauben als Christen an einen Gott, der gütig und barmherzig ist, zu dem ich mich immer wieder hinkehren kann, der mir vergibt und weiterhilft, der mir dann auch hilft, in meiner Beziehung Verzeihung zu schenken und anzunehmen. Daher bin ich der Überzeugung: Ein Ja für immer ist möglich.

Welche Rolle spielt überhaupt die Liebe im christlichen Glauben?

Das Wort Liebe spielt im christlichen Glauben eine zentrale Rolle. „Gott ist die Liebe“ heißt es im Neuen Testament. Wir glauben, dass Gott den Menschen aus Liebe und zu Liebe erschaffen hat. Wir glauben, dass Gott in die Welt gekommen ist, um uns zu helfen ihn und einander zu lieben. „Liebe“ steht im Zentrum des christlichen Glaubens.

In Ihrem Buch sprechen Sie auch das Thema Verhütung an und empfehlen eine natürliche Empfängnisregelung. Warum?

Nun möchte ich nicht alles verraten, was in dem Buch steht, sondern empfehle an dieser Stelle zu lesen, was ich dort geschrieben habe. Nur so weit: Natürliche Empfängnisregelung ist ein partnerschaftlicher Weg. Er bringt zum Ausdruck: „Ich schenke mich Dir ganz auch mit meiner Fruchtbarkeit, und ich nehme dich ganz an ebenfalls mit deiner Fruchtbarkeit.“

Inwiefern haben Sie als Priester Liebe erfahren? Können Sie uns Ihr schönstes Erlebnis schildern?

Ich danke Gott, dass ich in meinem Leben sehr viel Liebe erfahren habe von meinen Eltern und meinen Geschwistern und vielen anderen Menschen. Und vor allem erlebe ich immer wieder, wie Gott mich mit seiner Liebe beschenkt. Das sind sehr persönliche Erlebnisse, die weniger in die Zeitung als in ein persönliches Gespräch gehören.

An wen richtet sich Ihr Buch?

Mein Buch richtet sich zunächst einmal an junge Leute, die dabei sind, sich zu verlieben oder verliebt sind oder schon ein wenig weiter vorangeschritten auf ihrem Weg zur Ehe sind. Es richtet sich sodann aber auch an Personen, die junge Menschen begleiten, angefangen bei den Eltern, Lehrerinnen und Lehrern bis hin zu Leuten, die in der Jugendarbeit tätig sind.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein solches Buch zu schreiben, und wie lange haben Sie daran gearbeitet?

In meinem Studium habe ich mich sehr mit dem hl. Johannes Paul II. auseinandergesetzt. Zeit seines priesterlichen und bischöflichen Wirkens hat er sich in faszinierender Weise mit dem Thema „Liebe und Sexualität“ beschäftigt und herausgearbeitet, dass die Sexualität ein großes Geschenk Gottes ist, dazu da, Liebe und Leben weiterzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass diese Sicht eine Hilfe gerade auch für junge Leute ist, ihre Sehnsucht nach Liebe zu erfüllen. Das hat mich motiviert, zu versuchen, diese Gedankenwelt für junge Leute zu „übersetzen“. Damit war ich – neben meinen anderen Diensten – etwa ein Jahr beschäftigt, bevor vor 10 Jahren die erste Auflage erschien.

Haben Sie noch weitere Bücher geplant?

Bereits vor einigen Jahren ist sozusagen der zweite Teil des vorliegenden Büchleins herausgekommen mit dem Titel „Immer wieder Ja“. Dies richtet sich an Verheiratete und will helfen, das einmal Versprochene auch im Alltag zu verwirklichen. Derzeit bin ich an einem ganz anderen Buchprojekt. Ich möchte möglichst kurz und knapp die Kernaussagen unseres katholischen Glaubens zu Papier bringen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir die beste Botschaft für die Welt haben. Dass möglichst viele diese Botschaft für ihr Leben entdecken, dafür lebe ich!

Das Interview führte Verena Hallermann