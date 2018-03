Höhr-Grenzhausen wollte Raser ausbremsen: Illegale Schwellen sind wieder weg

Mit Verkehrsschwellen wollte die Stadt Höhr-Grenzhausen die Fahrzeuge in der Rheinstraße abbremsen. Doch nach wenigen Wochen sind die gelben Geschwindigkeitsbrecher wieder verschwunden.

Die Verkehrsschwellen sind entfernt: Derzeit herrscht am Ende des Sanierungsgebiets in Höhr-Grenzhausen wieder freie Fahrt. Foto: Thorsten Ferdinand

Die Kreisverwaltung hat die Verantwortlichen in der Kannenbäckerstadt darauf hingewiesen, dass derartige Schwellen nur eingesetzt werden dürfen, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf maximal 30 km/h beschränkt ist. Im betroffenen Teil der Rheinstraße darf man aber theoretisch Tempo 50 fahren.

Nach einem entsprechenden Hinweis der Verkehrsbehörde ließ Stadtbürgermeister Michael Thiesen die Schwellen am vergangenen Freitag entfernen. Andernfalls hätten der Kommune womöglich Schadensersatzforderungen gedroht. Die gelben Schwellen hatte der Bauhof der Verwaltung Ende November vor dem Treff 34 montiert, um Kinder und Jugendliche vor Rasern zu schützen. Die Tempobrecher hatten durchaus den gewünschten Effekt, aber die Behinderungen des fließenden Verkehrs waren fast schon zu stark. Auf der Internetseite Facebook beklagten sich Autofahrer darüber, dass man die Schwellen nur in Schrittgeschwindigkeit passieren könne, weil ansonsten Schäden am Fahrzeug drohen. Es wurde deshalb bereits die Vermutung geäußert, dass derartige Bremsklötze in einem 50er-Bereich nicht zulässig sind. Diese Annahme hat sich nun bestätigt. Die Stadt sah keine andere Möglichkeit, als die Schwellen wieder zu entfernen. „Das Ganze war ohnehin nur als Testphase gedacht“, erklärt Thiesen im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach einigen Wochen der Erprobung wollten sich die Vertreter des Ordnungsamts und der Polizei zu einer Manöverkritik treffen, so der Stadtchef.

Die Entscheidung, wie es mit den Schwellen weitergeht, ist den Verantwortlichen im Rathaus nun zunächst abgenommen worden. Das Problem vor dem Jugendtreff ist damit allerdings noch nicht gelöst. Dort komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil kurz zuvor das Sanierungsgebiet endet, in dem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h gilt, erläutert Thiesen. Einige Autofahrer beschleunigen dann sofort auf 50 oder sogar 60 km/h, was aus Sicht des Stadtchefs vor einem Kinder- und Jugendtreff besonders gefährlich ist. „Wenn die Leute aus der Sanierungszone kommen, geben sie direkt Gas“, hat Michael Thiesen festgestellt.

Die Verantwortlichen der Stadt wollen nun überlegen, wie man das Problem auf anderem Weg entschärfen kann. Thiesen hat bereits angekündigt, dem Rat eine Tempobegrenzung auf 30 km/h für den fraglichen Abschnitt der Rheinstraße vorzuschlagen. Unter Umständen könnte auch eine digitale Geschwindigkeitsanzeige helfen, die inzwischen in immer mehr Orten zum Einsatz kommt – damit die Autofahrer ihr Fehlverhalten zumindest realisieren.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand