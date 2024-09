Plus Düngenheim

Da passt einfach alles: Theatertruppe läuft bei neuem Stück zur Hochform auf

Von Thomas Esser

i Das Düngenheimer Theaterensemble bot mit dem Stück „50 – und alle spielen verrückt” wieder einmal eine perfekte Vorstellung, die das Publikum begeisterte. Foto: Thomas Esser

Wenn sich im Eifelort Düngenheim erwartungsfreudige Besucher die Türklinke der Gemeindehalle in Hand geben, dann ist „Spielzeit” des gleichnamigen Theatervereins angesagt. Diese glänzte am Wochenende an drei Tagen mit einem trefflich gestalteten Bühnenbild, in dessen Kulisse zehn versierte Laienschauspieler zu darstellerischer Hochform aufliefen.