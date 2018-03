Gesangsduo Anders/Fahrenkrog liefert mitreißenden Tourneeauftakt

Aus unserem Archiv

Ransbach-Baumbach

Das deutsche Gesangsduo Anders/Fahrenkrog ist auf Tour. Zum Auftaktkonzert in der Stadthalle Ransbach-Baumbach nahmen die Fans zum Teil weite Wege auf sich. Sogar aus Holland, Frankreich und Polen strömten sie in die Kannenbäckerstadt, um ihren Stars live zu erleben. Die Stadthalle war ausverkauft. Die weiten Wege haben sich gelohnt. Schon am Nachmittag nahm sich der ehemalige Modern-Talking-Frontmann und selbst ernannte „Gentleman of Music“ Thomas Anders Zeit für seine Fans. Rund 300 von ihnen kamen zum „International Fan Day“ in die Stadthalle und hatten unter anderem Gelegenheit, sich von Starfotograf Guido Karb mit ihrem Idol ablichten zu lassen.