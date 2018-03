Frevel und Verfehlungen auf der Tagesordnung: Schultheißen rufen zum Dreikönigstreffen am Vierherrenstein

Es ist nicht zu fassen. Schon wieder müssen sich die Schultheiße von Lochum, Linden, Wölferlingen und Rotenhain treffen, um über bekannt gewordene Frevel und Verfehlungen zu richten. Das soll am Sonntag, 7. Januar, um 14 Uhr auf bewährte Weise am Vierherrenstein geschehen. Nachdem Gericht gehalten ist, wollen die Herren den traditionellen Vergeltungsschluck aus dem Trinkhorn nehmen und so auf ein weiteres Jahr in friedvoller Nachbarschaft anstoßen.

Beim Dreikönigstreffen 2017 führten zwölf Akteure aus Linden und Wölferlingen mit viel Einsatz und in schönen Kostümen ein Stück von Albert Schaad auf. Nun soll erneut Gericht gehalten und der Versöhnungstrunk am Vierherrenstein genommen werden.

Foto: Röder-Moldenhauer

Das gemeine Volk ist gern gesehen, um dem Spektakulum einen würdigen Rahmen zu verleihen. Besonders gern willkommen geheißen wird, wer zu diesem Anlass schön gewandet erscheint. Für Kurzweil und das leibliche Wohl sorgen in diesem Jahr Mägde und Knechte aus Wölferlingen. Damit wird erneut eine Tradition aufgegriffen, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Denn dort, wo die drei Gebiete zusammenstoßen, pflegten einst beim Grenzbegang die Eigentümer derselben an einem gemeinschaftlichen Tisch zusammenzukommen, um politische Fragen zu diskutieren. Dieser Brauch wurde 2009 am „Vierherrenstein“ wiederbelebt.

Einstimmig fassten die Vertreter der vier Ortsgemeinden damals den Beschluss, sich jeweils am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag zu treffen, um über etwaige Grenzverletzungen zu richten und zu entscheiden. Mit der Zeit kamen dabei immer mehr auch andere Verfehlungen der Mägde und Knechte zur Sprache. Als Gastgeber wechseln sich seitdem die Dörfer ab. Schon bei der Premiere machten sich dabei nicht nur die Herrschaften, sondern auch rund 100 Frauen, Männer und Kinder auf den Weg, um dieses Schauspiel nicht zu verpassen. Das „Dreikönigstreffen“, das nun zum zehnten Mal ausgerichtet wird, ist stets eine urige und mit viel Humor gewürzte Angelegenheit. Doch das war zu früheren Zeiten beileibe nicht so. Denn am Vierherrenstein wurde einst einmal im Jahr hartes Gericht gesprochen.

In dem Stück, das 2017 aufgeführt wurde, entsprangen die angeprangerten Verfehlungen nicht der reinen Fantasie von Albert Schaad, sondern fußten auf Einträgen im Gemeindeinventar von Linden anno 1835. Dabei ging es beispielsweise um den immer durstigen Saufkopf Ignaz, einen handfesten Streit zwischen zwei Bauern, die gleichzeitig ihre Kühe beim Faselochsen decken lassen wollten, oder auch um „Weiberkram“: Die Dorfhebamme Inge kündigte an, ohne die nötige Ausrüstung nicht weiter den Kindern aus Dreifelden und Linden auf die Welt helfen zu wollen. Sie drohte sogar mit Streik, sollte sie nicht mehr Lohn erhalten.

Die Mägde und Knechte der Ortschaften rund um den Vierherrenstein dürfen gespannt sein, was nun in diesem Jahr alles an die Öffentlichkeit kommt. Dabei ist eines sicher: Auch wenn die Zeiten der harten Rechtsprechung Gott sei Dank vorbei sind, ist bei diesem juristischen Schauspiel garantiert für Kurzweil gesorgt.

Wer von Rotenhain aus zum Vierherrenstein mitwandern möchte, trifft sich dazu um 12.45 Uhr am Parkplatz Gäste- und Wandertreff.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier