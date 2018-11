Die Gebrüder Grimm sind am ersten Adventswochenende im Pfarrzentrum in Dernbach zu Gast. Natürlich nicht persönlich, doch eines ihrer bekanntesten Märchen wird drei Tage lang das Publikum aller Voraussicht nach in den Bann ziehen. Dahinter steht der Frauentreff Dernbach, eine Vereinigung, die sich 1982 zusammengeschlossen hat und 1999 erstmals auf die Idee kam, Märchenstücke aufzuführen. Das haben die Damen bis heute alle zwei Jahre getan. Das jüngste Stück „Tischlein deck dich – Esel streck dich – Knüppel aus dem Sack“, ein Kindermärchenlustspiel von Robert Bürkner, wird am Freitag, 30. November um 19 Uhr, am Samstag, 1. Dezember um 17 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr im Dernbacher Pfarrzentrum zu sehen sein.

Die Proben und Vorbereitungen laufen bei den Akteurinnen auf Hochtouren. Soll doch alles passen: der Text, die Choreografie der Spielszenen, die selbst gefertigten Kostüme und auch das aus der „eigenen ...

