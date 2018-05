Sollte das wirklich der „Abgesang“ eines Barden sein? Ein Abschied von seinen Fans, die ihm von der ersten Stunde an die Treue gehalten haben? Das abwechslungsreiche Berufsleben des Liedermachers findet seinen Schlusspunkt in den Kulturkatakomben der Kreisstadt – oder geht es vielleicht doch noch einmal weiter? Gemeint ist die Veranstaltung im Historica-Gewölbe in Montabaur, wo Ulrik Remy sein Abschiedskonzert gab. Der „Pflastertreter“ will sich zur Ruhe setzen, will sich in Zukunft seinem Hund und der Muße widmen und seine Bücher weiter publizieren. Der Gesundheit zuliebe will sich Ulrik Remy von der Bühne zurückziehen.

„Doch ist das wirklich das Ende, weiß man’s?“, sagt Ulrik Remy, der den Blick in die Zukunft unbeantwortet lässt. Den Liedermacher, der in den 1970er-Jahren ein Bauernhaus in Unnau bezog, ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

