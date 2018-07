Die Westerwälder Werbeexperten Tom Moog und Bernhard Freisberg haben sich in der Region mit der Organisation der Gewerbeschau und der Genussmesse „Kulinaria“ in Ransbach-Baumbach einen Namen gemacht. Während die Gewerbeschau im Zwei-Jahres-Rhythmus bereits 2015 und 2017 großen Anklang fand, feierte die Kulinaria im vergangenen Jahr in der Töpferstadt Premiere. Mit Erfolg: Die Idee der Genussmesse schlug ein – Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Bendorf kamen kurz nach der Messe auf den Nauorter Moog und den Deesener Freisberg, die zusammen die Firma „Moog und Freisberg – Messe und Event“ gegründet haben, zu und baten sie, die Kulinaria in den Nachbarkreis Mayen-Koblenz zu exportieren und in der Sayner Hütte zu organisieren. Die beiden Westerwälder sagten spontan zu.

„Wir konnten uns natürlich vorstellen, die Messe in Bendorf-Sayn zu organisieren, zumal sie hier in einer außergewöhnlich schönen historischen Kulisse stattfindet“, schwärmt Moog. Und so öffnet die zweite Auflage der ...

