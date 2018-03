Mit seinen Karikaturen bringt Rudolf Grabowski Woche für Woche lokalpolitische Ereignisse im Westerwald wie auch überregionale Themen mit frechem Witz, beißender Ironie und spitzer Feder auf den Punkt. „Gegen den Wind“ heißt die Rubrik, unter der die Westerwälder Zeitung beinahe jeden Dienstag die Zeichnungen des Westerwälder Karikaturisten Grabowski veröffentlicht.

Das Jahr 2017 mit spitzer Feder gezeichnet: Grabowskis Karikaturen bringen Ereignisse aus der Heimat auf den Punkt 1 von 12 Stark unterschiedliche Trinkwasserpreise im Westerwaldkreis. Die Westerburger zahlten in 2016 am meisten, die Ransbach-Baumbacher am wenigsten für einen Kubikmeter. Bei einem Wannenbad zum Beispiel konnten sich die Ransbach-Baumbacher für den gleichen Preis 87 Prozent mehr Wasser einlassen als die Westerburger. Foto: Rudolf Grabowski 2 von 12 Den Sozialdemokraten ist es nicht gelungen, einen gewichtigen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern, um bei der diesjährigen Landratswahl dem amtierenden CDU-Landrat Achim Schwickert die Stirn zu bieten. Hendrik Hering, Kreisvorsitzender der SPD, gab den Verzicht auf einen eigenen Kandidaten bekannt. Foto: Rudolf Grabowski 3 von 12 Der Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing – Nachfolger von Franz-Peter Tebartz-van Elst – steht im Reformationsjahr gut da und zieht im Chat Bilanz. Ein Jahr nach Amtsantritt. Foto: Rudolf Grabowski 4 von 12 Im Petersdom zu Rom werden am kommenden Freitag ein 100-köpfiger Chor und eine 50-köpfige Kapelle (nicht die sixtinische ) unter der Leitung von Sven Hellinghhausen, die von ihm komponierte „Franziskusmesse“ zur Uraufführung bringen. Der ganze Westerwald freut sich mit und der Papst hoffentlich auch. Foto: Rudolf Grabowski 5 von 12 Die Verkehrsbelastung auf der Maxsainer Hauptstraße ist enorm. Zu Spitzenzeiten passieren mehr als 500 Fahrzeuge in der Stunde den Ort. Wie sollen da Fußgänger sicher die Straße überqueren? Foto: Rudolf Grabowski 6 von 12 Seit mehr als 50 Jahren wartet Nentershausen auf eine Ortsumgehung. Vielleicht helfen ja mal Gebete von Ortsbürgermeister Thomas Weidenfeller zum Ortspatron, dem heiligen Laurentius. Foto: Rudolf Grabowski 7 von 12 Da Stadtbürgermeister Charly Röttig sein Amt aus gesundheitlichen Gründen im Herbst 2017 aufgeben wird, benennt die CDU für die Bürgermeister-Ringschlacht schon mal ihren Kandidaten. Foto: Rudolf Grabowski 8 von 12 Bürgermeister und König der Löwen Raimund Scharwat feierte ausgiebig mit seine Mitbürgern 800 Jahre Rennerod – vom Straßendorf zur kleinen Stadt. Foto: Rudolf Grabowski 9 von 12 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Schirmherrschaft beim Raiffeisenjahr 2018 übernehmen. Am 30. März steht der 200. Geburtstag des Westerwälder Sozialreformers an. Foto: Rudolf Grabowski 10 von 12 In der kommenden Woche soll nun die Entscheidung fallen, ob das Kunst-am-Bau-Projekt einer Mainzer Künstlergruppe auf dem Dach des Bürgerhauses in Wirges realisiert wird. Es zeigt Fragmente einer Riesentrompete. Diese sollen von der unschönen Lüftungsanlage ablenken. Das würde dieser unbekannte Entwurf (siehe Bild) sicherlich auch leisten können. Foto: Rudolf Grabowski 11 von 12 Karikaturist Rudolf Grabowski.



Zum Jahresende hat der Hachenburger Künstler nochmals in seinem Archiv gestöbert und für unsere Leser zehn Karikaturen zusammengestellt, die ihm am besten gefielen. Mit ihnen lässt er das vergangene Jahr im Westerwald Revue passieren. Diese ausgewählten Werke Grabowskis zeigen wir Ihnen auf dieser Seite. Ein dominierendes Thema war auch in diesem Jahr die vielen Bauprojekte im Kreis, die der Karikaturist mit seinem Zeichenstift kritisch aufs Korn nimmt. Besonders das Hin und Her beim Kunst-am-Bau-Projekt einer Mainzer Künstlergruppe auf dem Dach des Bürgerhauses in Wirges sorgte für Hohn und Spott. Doch auch die Stadtbürgermeisterwahl in Hachenburg und Stadtjubiläen beschäftigten die Westerwälder.