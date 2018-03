Auto mäht Strommast um: 18.000 Euro Schaden – Zwei Menschen leicht verletzt

Weil ihm ein Pkw auf seiner Spur entgegenkommt, muss ein 25-jähriger Autofahrer ausweichen – mit Folgen. Sein Wagen prallt gegen einen Strommast. Er und ein weiterer Insasse werden dabei laut Polizei leicht verletzt.

Symbolbild.

Foto: Patrick Seeger/Archiv – dpa

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 21.50 Uhr in der Gemarkung Kaden. Der 25-jährige Pkw-Fahrer war auf der Kreisstraße 86 von der Bundesstraße 255 in Richtung Kaden unterwegs. Dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei zufolge kam dem Mann unmittelbar hinter einer Rechtskurve ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus, wodurch er von der Fahrbahn abkam und auf eine Grünfläche geriet.

Im weiteren Verlauf kollidierte er schließlich mit dem Strommast einer Überlandleitung, der durch die Wucht des Aufpralls brach und umkippte. Für die Bergung des Fahrzeugs und zur Vermeidung einer Gefährdung unbeteiligter Dritter musste die Stromzufuhr im betroffenen Bereich unterbrochen werden, wodurch es in Teilen der umliegenden Ortschaften zum Stromausfall kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden und die verletzten Personen zu kümmern. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug an die Polizei in Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 oder per E-Mail an piwesterburg@polizei.rlp.de

[Update]: Wie die EVM meldet, das die betroffenen Orte ab 23:17 Uhr wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Reparaturarbeiten dauern noch an.