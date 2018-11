Während Unternehmen wie die Ritz-Gruppe in Wirges Arbeitsplätze abbauen, hat das Unternehmen Verallia Deutschland jetzt ein klares Bekenntnis zum Standort abgegeben: Das Unternehmen hat im mittleren einstelligen Millionenbereich in eine zusätzliche Produktionslinie für Glasflaschen in der Fabrik in der Wirgeser Siemensstraße investiert. Damit verfügt das Westerwälder Werk des international tätigen Behälterglasherstellers über insgesamt sechs Produktionsanlagen und erhöht seine Produktionskapazität um 20 Prozent. Zugleich wurden 20 neue Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen. Das hat Unternehmenssprecherin Cornelia Banzhaf auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

„Das ist ein Aufstieg in eine andere Liga“, begrüßt der Wirgeser Werkleiter Michael Breuer die Millioneninvestition. In den vergangenen Monaten wurde die neue Produktionsanlage, die von der Schmelzwanne bis zur ...

Lesezeit für diesen Artikel (569 Wörter): 2 Minuten, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.