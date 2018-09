Zu Fuß ist er im Winter täglich von Horbach nach Montabaur gelaufen, um sich eine Arbeit zu suchen. Hartnäckig fragte er immer und immer wieder nach, so lange, bis er den Job als Küchenhilfe bekam: Muhammad A. aus Pakistan. Nun soll der 39-Jährige abgeschoben werden. Aber er will nicht zurück. Große Angst hat er vor dem, was ihn in seiner Heimat erwartet. Sein Vater und sein Bruder sind ermordet worden, und er selbst war dort schlimmer Folter ausgesetzt, erzählt er. Auch wisse er nicht, wo sich der Rest seiner Familie und seine fünf Kinder derzeit aufhalten. Der Kontakt sei abgebrochen. Sein ehemaliger Arbeitgeber, Thomas Ibron, hat sich vor knapp zwei Jahren seiner angenommen. Gemeinsam erzählen sie der WZ ihre Geschichte, die eine von vielen in dieser Zeit ist, in der Menschen aus anderen Ländern trotz gelungener Integration abgeschoben werden.

„Ganz ehrlich, ich war auch erst skeptisch“, erzählt Thomas Ibron von seinen ersten Begegnungen mit Muhammad A., „aber wenn jemand täglich einen solchen Weg auf sich nimmt und so beharrlich ...

Lesezeit für diesen Artikel (726 Wörter): 3 Minuten, 09 Sekunden

