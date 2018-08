Unfall A61: War stundenlange Sperrung gerechtfertigt?

Drei schwere Verkehrsunfälle innerhalb einer Woche und mehrere Stunden Vollsperrung: Auf der A 61 wurden die Verkehrsteilnehmer in der jüngsten Zeit auf eine Geduldsprobe gestellt.

Mehr als elf Stunden war die A 61 am Dienstag zwischen Boppard und Waldesch wegen dieses umgestürzten Lasters, der 17 Tonnen Rinderhälften geladen hatte, voll gesperrt. Einige Verkehrsteilnehmer konnten diesen langen Zeitraum nicht nachvollziehen.

Vor allem der niederländische Lkw, der mitsamt 17 Tonnen Rinderhälften am Dienstagmorgen zwischen Boppard und Waldesch umgestürzt ist, hat für Chaos gesorgt. Ganze elf Stunden dauerte die Bergung samt Vollsperrung – für den Geschmack einiger Autofahrer zu lange. Doch war es das wirklich? Wir haben bei der zuständigen Polizeiautobahnstation (Past) Emmelshausen nachgehört.

„Bei der Bergung eines solchen Unfallfahrzeuges versucht die Polizei selbstverständlich, den Verkehrsfluss schnellstmöglich wiederherzustellen, es ist aber zugleich auch darauf zu achten, den Unfallschaden nicht unnötig und in unangemessen großem Umfang zu vergrößern“, erklärt der Leiter der dortigen Autobahnpolizei Frank Heins. Besteht beispielsweise die Möglichkeit, ein Unfallfahrzeug beiseite zu fahren, um einen großen Stau zu vermeiden, nimmt die Polizei auch in Kauf, dass eine eigentlich unbeschädigte Felge zerstört wird. Im Fall des Fleisch-Lasters war das allerdings nicht der Fall. Hier stand nach Heins Angaben „der Verlust einer Ladung und eines Fahrzeuges im Gesamtwert von rund 250.000 Euro auf dem Spiel“. Daher wurde die Bergung des Sattelzuges fahrzeug- und ladungsschonend durchgeführt. „Das war in diesem Fall auch gleich doppelt sinnvoll, denn wäre die – noch dazu fettige – Ladung bei einem übereilten Bergeversuch auf die Fahrbahn gestürzt, hätten die Bergeaktion und die anschließende Fahrbahnreinigung eher noch länger gedauert“, sagt der Chef der Emmelshausener Autobahnpolizei.

Von einem „einfachen Umladen“ will Frank Heins unterdessen nichts wissen. „Wer sollte und wie etliche Dutzend fettige Rinderhälften, von denen jede einzelne rund 200 Kilogramm wiegt und die kreuz und quer durcheinander liegen ,einfach umladen'?“ Wenn überhaupt, wäre das mit einem Gabelstapler möglich gewesen. Der Auflieger wäre auf diese Weise jedoch stark beschädigt worden und die 140.000 Euro teuren Rinderhälften gleichzeitig unbrauchbar geworden.

In Sachen Bergung verlässt sich die Polizei laut Frank Heins auf den Sachverstand der Abschleppunternehmer sowie der Havariekommissare. „Man stimmt sich ab, aber letzten Endes wird die Polizei den Vorschlägen der Fachleute nur bei offensichtlich vollkommen unsinnigen Plänen nicht folgen.“ Beim aktuellen Unfall waren die Vorschläge keineswegs Unsinn, sodass sich die Beamten dazu entschlossen haben, den niederländischen Sattelschlepper mit Luftkissen und Kränen wieder aufzurichten – auch wenn es zeitaufwendig war.

Die Einsätze während der Bergung des Rinderhälften-Lasters, des schweren Folgeunfalles bei Laudert mit einem Schwerverletzten sowie der Massenkarambolage mit fünf Verletzten eine Woche zuvor zwischen Boppard und Waldesch haben vor allem eines gezeigt: Die Autobahnpolizei Emmelshausen war stets schnell vor Ort. Beim Fleischlaster-Einsatz brauchten die Beamten zuletzt weniger als zehn Minuten zum Einsatzort. Ob das zukünftig auch noch der Fall sein wird, wenn die Autobahnpolizei in Emmelshausen geschlossen wird und alle Einsätze zentral von Mendig aus erfolgen? Dazu will sich das zuständige Polizeipräsidium in Koblenz nicht äußern und verweist auf das rheinland-pfälzische Innenministerium.

„Die Schließung der Past Emmelshausen ist nach wie vor geplant. Bedingt durch einen hierfür notwenigen Umbau der Past Mendig, der vermutlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein wird, erfolgt die Schließung entsprechend danach“, heißt es von Ministeriumsseite auf Anfrage. Die entsprechenden Reaktionszeiten bei Einsätzen könnten aber auch zukünftig gewährleistet werden. Nach Aussage des Ministeriums soll eine sogenannte „Hunsrückstreife“ hierfür eingesetzt werden, „deren vorwiegende Aufgabe es sein wird, im südlichen Zuständigkeitsbereich Präsenz zu zeigen und so vor Ort einsatzbereit zu sein.“

Von unserem Reporter Andreas Egenolf