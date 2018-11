Sein Auto wird er nun öfter von innen sehen: der Lahnsteiner Michael Buch (46) ist neuer Vorsteher des Finanzamts Simmern-Zell und pendelt täglich in den Hunsrück beziehungsweise an die Mosel. Im Rahmen einer kleinen Feier in der Soonblickhalle in Riesweiler wurde er am Freitag offiziell ins Amt eingeführt. Der promovierte Rechtswissenschaftler ist Nachfolger von Ulrike Laux (53), die nach drei Jahren nun aus fahrtechnischen Gründen ans Finanzamt Mayen wechselt. Zuvor hatte Buch unter anderem als Referent beim Landesamt für Steuern in Koblenz gearbeitet.

Zahlreiche Mitarbeiter des Finanzamts sowie Besucher anderer Behörden waren anwesend, und auch zahlreiche Ehrengäste ließen sich in Riesweiler blicken – darunter die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen, der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, ...

