Pendler, besonders die Beschäftigten der Firma Wirtgen, müssen sich weiter in Geduld üben und für Erste mit den unhaltbaren Verkehrszuständen an der Kreuzung „Freiberg“ vor den Toren Windhagens arrangieren. Denn die von der Ortsgemeinde Windhagen angestrebte Kreisellösung auf NRW-Gebiet, die für Entlastung sorgen soll (die RZ berichtete), lässt weiterhin auf sich warten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte das Büro Vertec eigentlich ein Ergänzungsgutachten vorstellen wollen. Doch der Erste Beigeordnete Martin Buchholz, der die Sitzung in Vertretung von Ortschef Josef Rüddel leitete, hatte dem Vertreter des Planungsbüros bereits im Vorfeld abgesagt.

„Wir hätten heute ohnehin nichts entscheiden können“ begründete Buchholz das. Denn die notwendige Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden auf NRW-Seite habe noch nicht stattgefunden und auch die Höhe der Kosten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (244 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.