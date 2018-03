Vorschau auf 2018: Straßen und Baugebiete beschäftigen Gemeinden

Was wird 2018 bringen? Im Puderbacher Land sind Hanroth, Linkenbach und Döttesfeld zuversichtlich, einige Wunschprojekte von der To-Do-Liste streichen zu können.

Bereits im vergangenen Sommer hat sich die RZ mit Verantwortlichen der Gemeinde Döttesfeld die marode K 131 aus der Nähe angeschaut. Archiv

Foto: Angela Göbler

In Hanroth läppern sich im Lauf des Jahres mehrere kleine Vorhaben zu einer ansehnlichen Aufgabenliste zusammen. So hat die Gemeinde vor, nicht nur diverse Straßenarbeiten in Angriff zu nehmen, sondern auch einige Wirtschaftswege mit einer Bitumenschicht versehen zu lassen. Dazu will sich der Gemeinderat um Ortsbürgermeister Diethelm Stein mit der Möglichkeit befassen, neue Bauplätze im Ort zu erschließen: Drei bis vier Bauplätze sollen am Waldweg entstehen. Hier könnte auch der Bolzplatz in die Verlängerung des Heidewegs verlegt werden und so Platz machen für zwei weitere Baugrundstücke. „Der Gemeinderat wird das noch genauer besprechen“, kündigt der Ortschef an. Der Bedarf ist nach seinen Worten auf jeden Fall da.

Ähnlich sieht die Lage in Linkenbach aus: Hier begleitet Ortsbürgermeister Achim Hoffmann jeden Monat mindestens zwei potenzielle Häuslebauer durch den Ort auf der Suche nach geeigneten Grundstücken – denn letztere werden inzwischen knapp, es gibt kaum noch Lücken. „Daher wollen wir überlegen, am Ortsrand ein kleines Baugebiet einzurichten“, kündigt der Ortsbürgermeister an. Richtung L 265, aber weit weg von der lauten Straße, könnte hier eine Reihe neuer Baugrundstücke entstehen. Wie viele genau ist noch unklar, aber die ersten Gespräche mit Grundstücksbesitzern hat die Gemeinde schon geführt. Derweil überlegt sich der Gemeinderat, ob Linkenbach beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ antreten sollte. „Wir haben uns in den letzten Jahren weiterentwickelt, das könnte man ruhig mal zeigen“, findet der Ortschef. Eine Entscheidung steht aber noch aus.

In Döttesfeld werden sich viele Weichen erst im Lauf des Jahres stellen: Die Gemeinde hat vor, ein Dorferneuerungskonzept zu erstellen und eine kleine Dorfmoderation anzustoßen, aber genaueres steht noch nicht fest. Bis es soweit ist, will die Gemeinde die Fäden aus den letzten Jahren weiterspinnen: Ganz oben auf der Liste steht immer noch der Wunsch nach einem Ausbau der K 131 zwischen den Ortsteilen Breitscheid und Oberähren. Gerade bemühen sich Ortsbürgermeister Martin Fischbach und sein Gemeinderat um einen Ortstermin mit Vertretern der Kreisverwaltung, denn der Gemeinde liegt die marode Strecke schon lange schwer im Magen. Auch auf den Bewilligungsbescheid für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung wartet Döttesfeld noch: Sobald die Förderzusage da ist, sollen die alten Straßenlampen auf stromsparende LED-Technik umgerüstet werden. Auf jeden Fall starten soll die Modernisierung des Schützenhauses: Die schon im letzten Jahr geplante energetische Sanierung musste verschoben werden, soll aber 2018 auf jeden Fall kommen. ago