Es ist einer der härtesten Trailläufe der Welt: 172 Kilometer laufen die Teilnehmer rund um den Mont Blanc. Tausende Höhenmeter, die Distanz von vier Marathons hintereinander in dünner Luft: Das schaffen nur die besten Läufer der Welt – unter ihnen der Kleinmaischeider Holger Boller. Doch was treibt einen Menschen an, die Grenzen des sportlich Möglichen immer weiter hinauszuschieben?

Boller ist 34 Jahre alt, als er seine Fußballerkarriere an den Nagel hängt. Boller, eher Kämpfer als Techniker, ist all die Jahre verletzungsfrei geblieben. Mit Mitte 30 will er sein ...

Lesezeit für diesen Artikel (651 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.