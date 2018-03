Unter dem Motto „90 Babies“ haben die Abiturienten würdig die Abiturienten des Rhein-Wied-Gymnasiums das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife gefeiert. Schulleiter Helmut Zender lobte die sehr guten Leistungen des Jahrgangs in der Eröffnungsrede des Abiballs in der Hummerich Halle in Plaidt. Durch das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm führten Max-Michael Glatzel, Madina Michel und Justin Küpper. Höhepunkt des Abends war natürlich die Zeugnisvergabe: Die Stammkursleiter überreichten insgesamt 80 jungen Menschen das Abiturzeugnis, darunter befand sich 16-mal eine Eins vor dem Komma.

Besondere Auszeichnungen erhielten einige Abiturienten für herausragende Leistungen: So vergab die Fachschaft Chemie den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker an Qais Aklan für die durchgehend besten Ergebnisse im Fach. Der ...

Lesezeit für diesen Artikel (411 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.