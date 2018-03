Rodenabch, Harschbach und Niederwambach: Bauvorhaben und Beleuchtung stehen auf der Agenda 2018

Ruhewaldzonen für die Friedhöfe, LED-Beleuchtung für die Gemeindestraßen: In Rodenbach, Harschbach und Niederwambach dreht sich im Jahr 2018 vieles um langfristige Vorhaben, die schon lange auf der Wunschliste der Gemeinden stehen.

In Harschbach möchte die Gemeinde gerne etwas für das in die Jahre gekommenen Dorfgemeinschaftshaus tun.

Foto: Angela Göbler

In Rodenbach sollen zunächst die angefangenen Projekte fertiggestellt werden: „Wir wollen bald unseren Ruhewald auch offiziell einweihen“, berichtet Ortsbürgermeister Peter Riedel. Das war eigentlich schon für Ende 2017 geplant, musste aber wegen der schlechten Witterung verschoben werden. Die Nachfrage nach den Bestattungsbäumen ist da: Schon mehrere Interessenten haben sich beim Ortschef nach dem Stand der Dinge erkundigt. Derweil ist die Gemeinde dabei, auf ihrem gleich an die Ruhewaldzone angrenzenden Friedhof ein Feld für Urnenbestattungen herzurichten. Auch das soll bald zur Verfügung stehen. Ansonsten wollen die Rodenbacher das Jahr gelassen angehen: Außer Neuanschaffungen für den Bauhof steht zurzeit nichts auf der Abhakliste, die größeren Straßensanierungsprojekte sind abgehakt und die Gemeinde kann in Ruhe abwarten, was das Jahr bringt.

In Harschbach will sich die Gemeinde 2018 um Möglichkeiten für Häuslebauer kümmern: „Wir haben zwar noch ein paar Baulücken, aber die Grundstücke sind alle in privater Hand“, berichtet Ortsbürgermeisterin Friederike Becker. Weil wie in vielen Gemeinden in Autobahnnähe aber auch in Harschbach immer wieder potenzielle Bauherren auf der Suche nach Baugrund sind, will sich die Kommune überlegen, wie sie diesem Bedarf nachkommen kann. Während die Harschbacher die Erschließung der Gartenstraße zu Ende führen werden, wollen sie außerdem 2018 ausloten, wie sich die Umrüstung der Straßenbeleuchtung bewerkstelligen ließe. Und auch das Gemeinschaftshaus steht auf der Aufgabenliste: „Es ist in die Jahre gekommen und wir müssen uns überlegen, was möglich ist“, kündigt die Ortschefin an. Mit den Details wird sich der Gemeinderat im Lauf des Jahres befassen müssen.

Straßenbeleuchtung und Friedhof sind auch die Themen, die für das frisch angebrochene Jahr auf der Agenda von Niederwambach stehen: „Wir wollen anfangen, die ersten Ortsteile mit LED-Beleuchtung auszustatten“, kündigt Ortsbürgermeister Udo Franz an. Zwar wird sich das nicht für die ganze Gemeinde in einem Jahr bewerkstelligen lassen, aber die Niederwambacher wollen das Projekt nach und nach angehen.

Auf ihrem Friedhof eine Ruhewaldzone einzurichten, steht ebenfalls schon länger auf der Vorhabenliste: Einige größere Bäume sollen nun für die entsprechende Ausstattung sorgen, während die Gemeinde auch ein freies Feld der Anlage als Urnengrabfeld zur Verfügung stellen will. „Alles weitere“, so der Ortschef, „wird sich im Lauf der nächsten Monate ergeben.“

Angela Göbler