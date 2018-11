Hochemotional startete Bad Hönningen in die Session. Bevor das Biwak der Garden, dessen Höhepunkt die Prinzenproklamation ist, losging, bat Dietmar Walter um Gehör. Der Erste Vorsitzende der Bad Hönninger Karnevalsgesellschaft erinnerte an den plötzlichen Tod von Reiner Perzborn, der die Badestadt vor einer Woche erschütterte. „Er war unser Freund. Es war ein Schicksalsschlag“, sagte Walter, der die Tränen kaum zurückhalten konnte. Perzborn habe mit dem designierten neuen Prinzen, Guido Job, oft auf der Bühne gestanden. „Hätte er sich nicht für die 1000-Jahr-Feier so engagiert, hätte er heute mit Guido auf der Bühne stehen wollen“, meinte Walter in der voll besetzten Sprudelhalle, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören. „Viele haben den Tag heute lange vorbereitet. Reiner hätte gewollt, dass Guido heute proklamiert wird. Das Leben geht weiter. Sicher schaut er von irgendwo heute zu“, sagte Walter mit tränenerstickter Stimme.

So bitter der Verlust für die Freunde und Weggefährten in Bad Hönningen auch ist, sie versuchten, nach vorn zu schauen. Das Funkencorps Blau-Gold Leubsdorf markierte einen Neustart an der närrischen ...

Lesezeit für diesen Artikel (438 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.