Nach Kahlschlag: Eingriff am Hohlweg in Windhagen löst Empörung aus

Aus unserem Archiv

Windhagen

Empörung herrscht in Windhagen über Parteigrenzen hinweg über eine Maßnahme des Bauhofs, die als Nacht- und Nebelaktion gewertet wird. Gemeindemitarbeiter waren am Montag ausgerückt, um am Hohlweg an der Vierwindener Straße – einem nach einhelliger Auffassung schützenswerten Naturdenkmal – Bäume und größere Sträucher zu entfernen. Ein „nicht wieder gutzumachender Eingriff in geschützte Natur“ sei das, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stumpf. „Ich habe dafür kein Verständnis“, sagt auch dessen CDU-Amtskollege Axel Schülzchen und fordert eine Erklärung von Ortsbürgermeister Josef Rüddel.