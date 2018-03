Lust auf gutes Fleisch: Lokale Metzger profitieren vom Wunsch nach Qualität und Spezialitäten

Fleisch essen ist wieder in Mode. Zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Während immer mehr Menschen sich von tierischen Produkten distanzieren und auf vegetarische und vegane Kost zurückgreifen, essen andere dafür umso mehr davon. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Fleischatlas hervor. Demnach gibt es einige Vielfleischesser – vor allem Männer – die fast dreimal so viel Fleisch verzehren wie die Durchschnittsdeutschen. Die Autoren des Fleischatlasses führen dies unter anderem auf den Grilltrend zurück. Metzger in unserer Region können dies bestätigen und sehen in dem veränderten Essverhalten auch Chancen.

Im Fleischereifachgeschäft von Pia Hillen (2. von rechts) gibt es viel angemachtes Fleisch. Damit kommt sie dem Grilltrend nach. Foto: Jörg Niebergall

„Wenn der Mann kocht, hat der Metzger Freude“, erklärt Pia Hillen, die stellvertretende Obermeisterin der Fleischerinnung Rhein-Westerwald ist und in Irlich eine Fleischerei mit Partyservice betreibt. Hillen hat bemerkt, dass immer mehr Männer an ihrer Theke aufschlagen und oftmals auf der Suche nach ganz speziellen Fleischstücken sind. Das kann auch ihr Kollege Christopher Bein aus Urbach bestätigen. Wünsche nach „dry aged beef“ und Co. offenbaren besonders hohe Ansprüche: „Männer gucken sich das Fleisch fünfmal an, bevor sie es kaufen, und lassen sich zehnmal versichern, dass es sich um gutes Fleisch handelt.“

Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, ist gestiegen

Generell, so meint Bein, würden die Menschen heute gezielter Fleisch essen. Auch Jüngere lassen sich mittlerweile öfters in Fleischereifachgeschäften sehen. „Die Leute verstehen langsam, was die großen Unternehmen für ein Schindluder mit Fleisch treiben“, sagt Bein. Die Bereitschaft, für qualitativ gutes Fleisch mehr Geld auszugeben sei gestiegen. Die Kunden würden zudem Wert auf Regionalität legen und wollten wissen, wo die Produkte herkommen.

„Wir Kleinen haben da einen Vertrauensbonus“, betont Pia Hillen. Bei ihr können sich die Kunden genau über die Schlachtereien, mit denen Hillen zusammenarbeitet, sowie die Betriebe, in denen die Tiere gehalten wurden, informieren. „Viele haben großes Interesse daran, gesund gewachsenes Fleisch zu kaufen“, sagt sie. Spürbar sei dies vor allem rund um die Feiertage. „Dann ist der Laden voll, und wir haben auch einige Bestellungen von außerhalb.“ Pia Hillen und ihre Mitarbeiter bekommen auch häufig zu hören, dass Fleisch zu besonderen Anlässen gekauft wird oder dann, wenn Besuch ansteht. „Fleisch wird nicht mehr täglich gegessen, sondern nur noch drei- bis viermal die Woche“, weiß die Innungsvertreterin.

Neue Bedürfnisse

In modernen Metzgereien gibt es aber schon lange nicht mehr nur rohes Fleisch und Wurst, sondern auch Salate und andere angerichtete Waren. Jürgen Berg, der in Linz eine Fleischerei betreibt, sieht einen Trend zu küchenfertigen Produkten: „Wir mussten uns da anpassen und unser Sortiment erweitern“, sagt Berg. Auch Pia Hillen hat das Interesse an Convenience-Lebensmitteln registriert. Vielen Menschen fehlt es an Zeit, sich stundenlang in der Küche aufzuhalten. „Es gab einen Generationenwechsel. Viele Frauen gehen mittlerweile arbeiten. Selbst am Wochenende wird nicht mehr groß gekocht. Der Sonntagsbraten ist eigentlich ausgestorben“, meint Hillen. Außerdem gebe es viele ältere, alleinstehende Menschen, die gerne auf die fertigen Gerichte in der Ladentheke zurückgreifen, die daheim nur noch warm gemacht werden müssen.

Edeka: Köche statt Metzger hinter der Theke

Ein Großteil des Fleisches wird in Deutschland allerdings in Supermärkten gekauft – und die kennen die veränderten Bedürfnisse ebenso: „Wir bieten Fleisch ganz anders an als früher“, berichtet beispielsweise Konrad Kreuzberg, der in Neuwied den Edeka im Distelfeld betreibt. Wo an der Fleischtheke früher Metzger gefragt waren, stellt er mittlerweile vermehrt Köche für den Verkauf ein. „Die Kunden suchen Beratung und Rezeptideen“, meint Kreuzberg.

Der Fleischkonsum, so weiß er zu berichten, ist jüngst eher zurückgegangen. 2017 war allerdings vom Wetter her auch eher ein schlechtes Grilljahr. Das kann 2018 jedoch schon wieder ganz anders aussehen. Die vielen Grillfans mit ihren teuren Gerätschaften stehen jedenfalls schon für die kommende Saison bereit.