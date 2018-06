Die Kommunalaufsicht hat Bürgermeister Hans-Günter Fischer nicht gerügt. Das hat Hildegard Person-Fensch von der Kreisverwaltung der RZ gesagt und damit SPD-Frau Gezina Stuip widersprochen. Zur Erinnerung: Stuip, Mitglied im Linzer Verbandsgemeinderat und Stadtrat, hatte in einer Pressemitteilung geschrieben, dass Fischer von der Kommunalaufsicht gerügt worden sei, weil dem Verbandsgemeinderat über das Gutachten für eine mögliche Fusion keine Beschluss- oder Tischvorlage zur Verfügung gestellt worden war und in der Diskussion weder Auftragnehmer noch Kosten genannt wurden. Das SPD-Ratsmitglied hatte daraufhin Beschwerde bei der Kommunalaufsicht eingereicht, weil es in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung sieht (die RZ berichtete).

Dazu sagt Person-Fensch gegenüber der RZ: „Vieles spricht dafür, dass Bürgermeister Hans-Günter Fischer gehalten gewesen wäre, die Ratsmitglieder im Vorfeld zu informieren, aber die Kommunalaufsicht hat nicht gesagt, dass er ...

Lesezeit für diesen Artikel (368 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.