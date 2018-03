Kinderlähmung: Deckelsammler ermöglichen viele Impfungen

Etwa drei Millionen Plastikdeckel von handelsüblichen Flaschen haben engagierte Menschen in der Region in gut anderthalb Jahren gesammelt – und damit 6000 Impfungen gegen die Kinderlähmung (Polio) in Asien und Afrika möglich gemacht. Die Aktion nahm in Anhausen beim Ehepaar Elsmarie und Herbert Scheid 2016 ihren Anfang. Jetzt, nachdem die Sammelaktion große Kreise gezogen hat, zahlreiche Verbände, Kitas, Schulen, Unternehmen und Privatleute sogar aus dem Westerwaldkreis und aus Mayen-Koblenz eifrig mitsammelten, können die Eheleute Scheid den Organisationsaufwand aus Altersgründen nicht mehr allein bewältigen. Heißt: Das Sammeln von Deckeln für den guten Zweck unter ihrer Regie läuft zum Februar hin aus. „Wer jetzt noch Deckel gesammelt hat, kann sie aber auf jeden Fall noch abgeben“, sagt Elsmarie Scheid, die vor allem den vielen kleinen und großen Sammlern danken möchte.

Elsmarie und Herbert Scheid haben die regionale Deckelsammlung zugunsten von Impfungen gegen Polio initiiert. Das freut auch Marco Döhr vom Rotary-Club Neuwied-Andernach (rechts).

Foto: Ralf Grün

Versuche, Mitstreiter für die Organisation zu gewinnen, haben derzeit noch keine Früchte getragen. Gleichwohl sind die Eheleute Scheid davon überzeugt, dass die Aktion noch größer aufgezogen werden und noch viel Gutes bewirken könnte. Allein, die anfallende Arbeit müsste auf mehr Schultern verteilt werden. Dann wären auch Scheids bereit, in ihrer Umgebung weiterhin mitzumachen. Und sie äußern einen Wunsch: „Schön wäre es, wenn die Sammler ihre Deckel selbst zur zentralen Sammelstelle bringen würden.“

Unterstützung haben Elsmarie und Herbert Scheid bisher vom Rotary-Club Neuwied-Andernach erhalten. Mit ihrer Aktion rannten sie bei den Rotariern offene Türen ein, denn die engagieren sich bereits seit den 80er-Jahren international gegen die grausame Infektionskrankheit Polio, die zum Glück in weiten Teilen der Welt ausgerottet ist. Ziel ist es, Polio weltweit endgültig auszurotten. Um das zu schaffen, müsste es jedes Jahr 15 Millionen Impfungen geben. „Und auf dem Weg zu diesem Ziel haben die Eheleute Scheid einen wichtigen Beitrag geleistet“, lobt Marco Döhr, der die Sammelaktion der Anhausener für den Rotary-Club Neuwied-Andernach begleitet.

Das Lob kommt nicht von ungefähr. Denn die Sammlung zu organisieren ist durchaus mit Arbeit verbunden. So war Herbert Scheid allein im Jahr 2017 mehr als 2000 Kilometer mit seinem Auto unterwegs, um Deckel von Sammlern abzuholen und sie zur zentralen Sammelstelle auf das Werksgelände eines Rotariers in Bendorf zu schaffen. Oft genug musste er dort noch Zeit ins Sortieren investieren, da nicht jede in der Region verteilte Sammeltonne oder die abgegebenen Säcke frei von „Störstoffen“ waren. Auch Firmenmitarbeiter waren da involviert.

Ungeachtet dessen wuchs der Deckelberg immer wieder bis auf acht Kubikmeter an, ehe er von einer Spedition von Bendorf zum Plastikverwerter transportiert wurde. Der Erlös aus dem Deckelverkauf ging dann schnurstracks an die Organisation Rotary International, die das Geld im Rahmen ihrer groß angelegten Aktion „End Polio Now“ für Impfungen in betroffenen Ländern ausgibt.

Die Nachricht, dass Microsoft-Milliardär Bill Gates noch einmal 200 Prozent auf den Verkaufserlös drauflegen will, freut die Eheleute Scheid und auch die Rotarier. Schließlich wächst so die Summe der möglichen Impfungen gegen Polio aus der regionalen Deckelsammlung von 6000 auf 18.000 an.

Potenzielle Mitstreiter können sich bei Elsmarie Scheid, die als ehemalige Polio-Betroffene und Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Region Koblenz aktiv ist, unter Tel. 02639/438 melden.

Von unserem Redakteur Ralf Grün